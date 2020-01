L'UFC-Que Choisir porte plainte contre Lastminute.com

Un procédé « pernicieux », c'est ce que reproche l'association de consommateurs à Lastminute.com, qui a porté plainte contre le site devant le tribunal judiciaire de Paris. La plateforme de réservation de voyages en ligne affiche, après validation du moyen de paiement, une fenêtre pop-up qui « détourne l’attention des consommateurs et leur fait souscrire l’assurance la plus chère sans s’en rendre compte ». La fenêtre en question reprend les mêmes codes graphiques qu'un pop-up demandant au client de confirmer son paiement.Raphaël Bartlomé, responsable juridique d’UFC-Que Choisir, a décrit pour le Parisien la technique employée par le site : « Le consommateur est certain d’avoir terminé sa commande, il pense que c’est une confirmation et il clique sur 'j’accepte et je continue'. Or, le site vient ainsi de rajouter une assurance ». Et c'est l'assurance la plus chère que propose la plateforme. Pire encore, le droit de rétractation de 14 jours ne s'applique pas aux assurances.