L’absentéisme en entreprise recule, mais la durée des arrêts de travail s’allonge

Les données recueillies par l’étude de WTW montrent que ce phénomène n'affecte pas tous les secteurs de la même manière. Les métiers de la santé humaine et de l’action sociale enregistrent un taux d’absentéisme particulièrement élevé, atteignant 8,3 % en 2023. Les professionnels de ces secteurs cumulent en moyenne 27 jours d'arrêt par an. Cette situation est attribuée à la pénibilité accrue de ces métiers, qui incluent des horaires décalés, des conditions de travail difficiles et un stress professionnel important.



D’autres secteurs sont également fortement impactés par l'absentéisme. Les métiers du transport et de l'entreposage, avec un taux de 7,5 %, connaissent une prévalence élevée d'arrêts de travail (36 % des salariés concernés) et une durée moyenne d'absence de 33 jours par an. De même, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration détient un record en matière de durée d’arrêt, avec une moyenne de 39 jours par an en 2023. Cette situation s’explique par une surcharge de travail et des conditions difficiles, exacerbées par les difficultés de recrutement que ces secteurs rencontrent.