L'absentéisme en forte hausse en 2020

C'est dans le secteur de la santé que l'absentéisme est le plus élevé : le taux approche des 10% alors qu'il était de 7,59% en 2019. Le transport et la logistique suit avec quasiment 8% l'an dernier, contre 6% l'année précédente. Ce sont surtout les non cadres qui ont fait preuve d'absentéisme en 2020 : 7,05% (contre 5,7% en 2019), alors que chez les cadres le taux est resté relativement stable à 2,42% (2,17% en 2019).



Selon Gras Savoye Willis Towers Watson, la situation ne devrait pas franchement s'améliorer en 2021. La crise sanitaire est toujours présente, et les confinements auront « très probablement des répercussions sur le long terme ». Pour les entreprises, l'absentéisme coûte très cher, aussi bien en salaire qu'en productivité.