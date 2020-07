L'accord commercial post-Brexit toujours dans les limbes

Les négociateurs britanniques et européens se sont retrouvés mardi 21 juillet dans la capitale anglaise pour poursuivre les négociations autour de l'accord commercial post-Brexit. Si Londres et Bruxelles veulent éviter le scénario du « no deal » à la fin de l'année, les deux parties doivent impérativement se mettre d'accord sur un ensemble de sujets. Techniquement, le Royaume-Uni a effectivement quitté la zone UE au mois de janvier, mais la période de transition durant laquelle le pays continue de respecter un certain nombre de règles communes s'achèvera le 31 décembre. Et le gouvernement de Boris Johnson a été très clair sur le fait qu'il n'y aura pas de prolongation de cette période. C'est pourquoi s'entendre sur les termes d'un accord commercial est si important.



Mais les discussions, déjà entravées par la crise du coronavirus, sont difficiles. Il existe de nombreuses divergences entre les deux parties, en particulier sur les questions de souveraineté britannique et sur le dossier de la pêche qui empoisonne les relations entre le Royaume-Uni et ses voisins directs, dont la France. Boris Johnson a fait contre mauvaise fortune bon cœur, en assurant que son pays continuerait de collaborer « de manière constructive » avec l'UE, mais le Premier ministre reste ferme sur ses positions.