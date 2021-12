L'action Peloton chute à cause de la série « Sex in the City »

Opération communication d'urgence pour Peleton ! Le constructeur d'équipements sportifs de luxe, qui produit des tapis roulants et des vélos connectés, est en effet au centre d'une bien triste nouvelle pour les fans de « Sex in the City ». Dans le scénario de la nouvelle saison de la série, rebaptisée « And Just Like That » et diffusée sur le réseau américain HBO, un des personnages vedette est victime d'une attaque cardiaque fatale alors qu'il faisait du sport sur un vélo de la marque.



Ce personnage, c'est John Preston, alias « Mr Big », incarné dans la série par Chris Noth. Après une intense session de vélo sur un modèle Peloton, son cœur ne tient plus et le héros meurt d'une crise cardiaque. L'événement est d'une telle importante qu'il donne son titre à la série ! Carrie Bradshaw, la principale protagoniste de la série (interprétée par Sarah Jessica Parker), explique en effet que « et tout simplement comme ça » (« and just like that »), « Mr Big meurt ».