L'apprentissage dans le collimateur de la Cour des comptes

Mais les coûts ont doublé et surtout, les jeunes qui ont le plus de mal à s'insérer dans l'emploi en ont finalement peu bénéficié. « Le développement des effectifs d'apprentis, objectif affiché de la réforme, n'a pas été anticipé, pas plus que la croissance du coût unitaire par apprenti », explique le rapport de la Cour. Un coût qui a augmenté d'au moins 17% par apprenti en moyenne.



Les CFA sont financés depuis deux ans en fonction du nombre de contrat, plutôt que par des subventions régionales. La Cour des comptes recommande de réduire la prise en charge et que la stratégie nationale veille « à l'efficience de la dépense publique en priorisant les situations où l'apprentissage apporte une réelle plus-value ».