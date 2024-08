L’embellie de la filière française des fruits et légumes

La filière fruits et légumes, particulièrement vulnérable aux conditions météorologiques, semble enfin sortir la tête de l’eau après plusieurs années tumultueuses. Selon Laurent Grandin, président de l’Interfel, l’année 2024 s’annonce sous de meilleurs auspices malgré les défis climatiques persistants. La sécheresse de 2022, les épisodes de gel et les conditions météorologiques instables des dernières années avaient lourdement pesé sur la production et la consommation. Toutefois, la saison en cours semble marquer un tournant positif.



Les mauvaises conditions météorologiques du printemps et du début de l’été 2024 avaient initialement orienté les consommateurs vers des plats chauds, délaissant les fruits et légumes de saison. Cette tendance avait entraîné une baisse notable des prix, notamment une chute de 20 % pour la tomate grappe en juin. Toutefois, depuis la fin juillet, un rééquilibrage s’est opéré, avec une consommation et une production finalement bien alignées. Les prévisions pour la tomate, ainsi que pour les pêches et nectarines, devraient être conformes aux moyennes annuelles, ce qui redonne de l’espoir aux producteurs.



Si certains fruits, comme les abricots et les melons, ont souffert cette année d’un excès d’eau ou d’un développement difficile, entraînant une hausse des prix, la filière dans son ensemble affiche un certain optimisme. La poire et la pomme, par exemple, devraient connaître une production stable, voire en hausse, tandis que les autres pays européens, confrontés à des conditions climatiques encore plus sévères, ne devraient pas concurrencer les producteurs français.