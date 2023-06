L'emploi salarié toujours en grande forme en France

Dans le secteur industriel, l'emploi (hors intérim) a poursuivi son augmentation, avec une progression de 0,3% (soit 8.200 emplois) après une augmentation de 0,2% au trimestre précédent. Par rapport à l'année dernière, l'emploi industriel est supérieur de 1,2% et de 1,8% par rapport à son niveau de fin 2019. Le secteur de la construction a cependant connu un léger recul, avec une baisse de l'emploi de 0,1% (-1.500 emplois). C'est le premier trimestre de baisse dans ce secteur depuis le dernier trimestre de 2016. Toutefois, l'emploi dans la construction reste supérieur de 0,4% par rapport au premier trimestre 2022 et de 7,8% par rapport à fin 2019.



Dans le tertiaire marchand, l'emploi a connu une accélération notable, avec une augmentation de 0,7% après une hausse de 0,2%, soit 88.300 emplois après 22.700 au trimestre précédent. L'emploi dans ce secteur est supérieur de 2,3% (soit 290.500 emplois) par rapport à l'année précédente, et de 7,5% (soit 886.400 emplois) par rapport à avant la crise. De son côté, l'emploi dans le tertiaire non marchand a également progressé : +0,2% (soit +15.200 emplois) après +0,1% au quatrième trimestre 2022.