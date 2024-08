L'essor fulgurant des millionnaires en cryptomonnaies

Les cryptomonnaies continuent de susciter un intérêt grandissant à travers le monde, et ce, de manière significative. Le rapport Crypto Wealth Report 2024, publié par Henley & Partners le 27 août, met en lumière une croissance impressionnante du nombre de détenteurs de grandes fortunes en actifs numériques. Selon cette étude, 172.300 personnes possèdent aujourd'hui plus d'un million de dollars en cryptomonnaies, soit une hausse de 95 % par rapport à l'année précédente. Parmi eux, 28 individus ont franchi le cap symbolique du milliard de dollars.



Le bitcoin, la première et la plus célèbre des cryptomonnaies, reste au cœur de cette dynamique. Au 30 juin 2024, 85.400 personnes détenaient plus d'un million de dollars en bitcoin, marquant une augmentation de 111 % sur un an. De plus, le nombre de détenteurs de plus de 100 millions de dollars en bitcoin a doublé, tandis que les milliardaires en bitcoin ont vu leur nombre croître de 83 %.