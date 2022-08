L’euro tombe sous la parité avec le dollar sur fond de craintes

Depuis le lancement de la monnaie unique européenne, en 2002, ce n’était jamais arrivé : l’euro avait tendance à valoir plus que le dollar, avec un record historique établit en 2008 à plus de 1,60 dollar pour un euro. Mais la guerre en Ukraine et les tensions que connaît la zone euro et l’Union européenne en général pèsent sur la confiance des investisseurs.



Ainsi, le 22 août 2022 vers 14 heures, la parité euro/dollar était franchie à la baisse, et le dollar s’échangeait pour 0,99 euro. Si le 14 juillet 2022 une situation similaire avait été enregistrée en Bourse, elle avait été temporaire et n’avait duré que quelques minutes. Ce n’est pas le cas de cette deuxième chute historique : 24 heures après, à 14 heures le 23 août 2022, l’euro continuait de valoir moins cher que le dollar, du jamais vu.