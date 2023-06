L'homme le plus riche du monde n'est plus français

Pendant ce temps, le groupe LVMH, dirigé par Bernard Arnault, fait face à des difficultés boursières. L'action du géant du luxe, qui possède des marques emblématiques telles que Louis Vuitton, Hennessy et Fendi, a perdu 6% de sa valeur le mois dernier. Les inquiétudes sur le secteur du luxe, alimentées par des signes de ralentissement de la croissance économique mondiale, et notamment sur le marché chinois crucial, semblent avoir affecté la performance boursière de LVMH.



L'ascension rapide de Musk souligne la volatilité et la compétition intense parmi les personnes les plus riches du monde. Cependant, le statut de Musk pourrait être de courte durée, étant donné la volatilité des marchés financiers et la nature cyclique des affaires. En attendant, Musk peut célébrer sa victoire, même si elle est peut-être éphémère.