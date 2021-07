L'immobilier de prestige en grande forme

Ceux qui étaient susceptibles d'acheter ces biens ont préféré investir dans des espaces en dehors de Paris. Ou investir davantage pour s'offrir un logement qui correspondait mieux à leurs attentes. Le haut de gamme parisien s'incarne comme toujours dans les 6e, 7e et 16e arrondissement, tandis que l'ouest de la capitale demeure toujours aussi prisé.



Ce dynamisme s'observe aussi bien dans Paris intra-muros qu'en banlieue, relève le spécialiste. Et ce sont d'abord et avant tout les acheteurs français qui mènent le marché, et pour cause : les acheteurs étrangers ne sont pas encore revenus. Il faut donc s'attendre à un regain d'intérêt pour l'immobilier de prestige lorsque ces derniers feront leur réapparition à la faveur de la fin de la crise sanitaire.