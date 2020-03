L'industrie automobile à l'arrêt total en France

Les conséquences du coronavirus se font douloureusement sentir dans tous les secteurs de l'économie, y compris dans l'industrie automobile. Coup sur coup, les principaux constructeurs qui produisent dans l'Hexagone ont annoncé la suspension totale ou partielle de leurs activités. C'est le cas du groupe PSA, qui va mettre à l'arrêt ses usines européennes et françaises. Pour ce qui concerne l'Hexagone, les sites de Mulhouse, Poissy, Rennes, Sochaux et d'Hordain vont suspendre leur production dans la semaine (c'est déjà le cas pour plusieurs d'entre eux). La raison avancée par la marque au lion est compréhensible : « l’accélération constatée ces derniers jours de cas graves de COVID-19 proches de certains sites de production, des ruptures d’approvisionnement de fournisseurs majeurs, ainsi que de la baisse brutale des marchés automobiles ». La fermeture s'appliquera jusqu'au 27 mars, au moins.



Pour ce qui concerne Renault, ce sont toutes les usines françaises qui sont arrêtées et ce, depuis ce lundi. Elles resteront fermées « jusqu'à nouvel ordre, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire », explique le constructeur dans un communiqué. Cette suspension de l'activité concerne 12 sites et plus de 18.000 salariés. La CGT a déjà fait savoir qu'elle exigeait le maintien de la rémunération « à 100% pour l'ensemble du personnel ».