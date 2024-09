L'industrie automobile européenne demande un report des normes CO2

L'industrie automobile européenne, par l'intermédiaire de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), appelle l'Union européenne à repousser de deux ans l'entrée en vigueur des nouvelles normes CAFE (Corporate Average Fuel Economy) qui imposent des réductions strictes des émissions de CO2 pour les véhicules vendus. Initialement prévues pour 2025, ces mesures, si elles ne sont pas respectées, entraîneraient de lourdes amendes pour les constructeurs.



Selon un document informel révélé par Le Monde et Bloomberg, Renault, dirigé par Luca de Meo, également président de l'ACEA, serait l'un des principaux acteurs à l'origine de cette demande. Le texte propose de retarder l'application des normes à 2027 en invoquant l'article 122.1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), un mécanisme d'urgence rarement utilisé qui permettrait de contourner le Parlement européen. Ce recours pourrait offrir un répit à l'industrie automobile, mais suscite des débats sur sa légitimité et son impact sur les efforts de lutte contre le changement climatique.



L'enjeu pour les constructeurs est de taille. Si les objectifs de réduction des émissions ne sont pas atteints, les pénalités pourraient atteindre 13 milliards d'euros pour les voitures particulières et 3 milliards pour les utilitaires, selon les projections du document. Pour s'y conformer, les constructeurs devraient vendre une voiture électrique pour quatre véhicules thermiques. Or, la demande de véhicules électriques stagne en Europe, ne représentant que 15 % des ventes de voitures particulières et 7 % des utilitaires.