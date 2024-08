L’industrie automobile mondiale baisse ses prix

Depuis deux ans, le marché automobile mondial a été marqué par une inflation significative des prix, poussée par des facteurs tels que les pénuries de composants et la montée en gamme des véhicules. Cependant, cette tendance semble s'inverser en 2024. Les grands constructeurs mondiaux, de Stellantis à Renault en passant par les « Big Three » américains, ont commencé à revoir leurs tarifs à la baisse.



En Europe, Stellantis a pris l'initiative en réduisant ses prix de 2 % sur les six premiers mois de l'année. Renault, quant à lui, a annoncé être entré dans une phase de « stabilisation des prix » tout en ajustant les tarifs de certains produits. Outre-Atlantique, la situation est similaire : après avoir longtemps résisté, Stellantis a commencé au printemps à diminuer les prix de modèles phares comme la Jeep Grand Cherokee (-9 %) et le RAM 2500 (-16 %). Cette tendance s'explique en partie par une baisse de la demande, exacerbée par une inflation généralisée et une saturation du marché.



Selon les analystes de Kelley Blue Book relayés par Les Échos, les prix des véhicules neufs aux États-Unis ont baissé de 1 % en mai 2024 par rapport à l'année précédente. Cette tendance pourrait s'accentuer, car les constructeurs cherchent à alléger discrètement la facture pour les consommateurs, notamment via des rabais en concession ou des offres de leasing plus attractives.