L’inflation accélère : 6,2% en février 2023 en France

Comme en janvier 2023, ce sont les produits énergétiques et les produits alimentaires qui pèsent le plus dans la hausse généralisée des prix. Pour l’énergie, l’augmentation sur un an en février 2023 a été de 14%, portée par la fin du bouclier tarifaire. Néanmoins, il faut noter un ralentissement : les prix de l’énergie en janvier 2023 avaient grimpé de 16,3% sur un an.



Inversement, la hausse des produits alimentaires atteint un nouveau record à 14,5% sur un an en février 2023. On notera le peu de différence entre les produits alimentaires frais (+14,2%) et l’autre alimentation (+14,6%)