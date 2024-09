L’inflation en France en août 2024 confirmée à moins de 2 %

Les prix de l’énergie, qui avaient déjà ralenti à 1,3% sur un mois, n'ont augmenté que de 0,4% en août un an. La baisse des produits pétroliers a été particulièrement marquée, avec une chute de 8,2% sur un an. Le gazole et l'essence ont respectivement reculé de 9,6% et 6,9%. Une bonne nouvelle pour les consommateurs et particulièrement les automobilistes.



Les prix de l’électricité, bien qu’en progression de 10,5% sur un an, montrent un ralentissement par rapport au mois de juillet où ils avaient bondi de 19,5%. Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque les prix devraient chuter de près de 10% lors de la prochaine révision des tarifs réglementés en février 2025.