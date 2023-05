L'inflation en zone euro de nouveau à la hausse

Les prix de l'alimentation (y compris l'alcool et le tabac) ont continué à augmenter, enregistrant une hausse de 13,6% en avril dans la zone euro. Cependant, cette progression est en ralentissement par rapport à mars (15,5%). Les tarifs des biens industriels ont également ralenti de 0,4 point par rapport à mars, mais sont restés en nette hausse de 6,2% en avril.



Trois facteurs principaux expliquent la légère accalmie de l'inflation : la baisse des prix de l'énergie, le retour à la normale du commerce mondial et la hausse des taux d'intérêt. Les prix du gaz, qui avaient atteint des sommets en août 2022, sont désormais en baisse, tout comme ceux du pétrole. le Luxembourg et la Belgique ont enregistré les taux d'inflation les plus faibles (2,7% et 3,3%, respectivement). L'inflation a augmenté de 0,2 point en France, atteignant 6,9% en avril. Elle fait mieux que l'Allemagne (7,6%) et l'Italie (8,8%), mais moins bien que l'Espagne (3,8%).