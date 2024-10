L’inflation en zone euro tombe à son plus bas niveau depuis trois ans

En septembre, l’inflation dans la zone euro a reculé à 1,8 % sur un an, son niveau le plus bas depuis juin 2021, selon Eurostat. Ce chiffre marque une nette baisse par rapport à août, où l’inflation était de 2,2 %, et à juillet, où elle atteignait 2,6 %. Ce repli inattendu dépasse même les prévisions des analystes de Factset, qui anticipaient une inflation à 1,9 %. L’un des principaux moteurs de cette baisse est la chute des prix de l’énergie. En septembre, les prix de l’énergie ont enregistré une baisse de 6 % sur un an, accentuant un mouvement amorcé en août avec un recul de 3 %. Les carburants, en particulier, ont vu leurs prix diminuer, allégeant ainsi les coûts pour les consommateurs européens.



Outre l’énergie, la hausse des prix des services a légèrement ralenti, atteignant 4 % en septembre, soit une baisse de 0,1 point par rapport au mois précédent. En revanche, l’alimentation, incluant l’alcool et le tabac, a légèrement augmenté, avec une hausse de 2,4 %, soit une progression de 0,1 point.



Cette baisse de l’inflation représente une bonne nouvelle pour la Banque centrale européenne (BCE), qui s’efforce depuis des mois de ramener l’inflation autour de son objectif de 2 %. Après un pic à 10,6 % en octobre 2022, dû à l’envolée des prix de l’énergie dans le sillage de la guerre en Ukraine, l’inflation a progressivement ralenti, rendant possible un assouplissement des politiques monétaires.