L'inflation persiste : les prix augmentent de plus de 5% en mai 2023

En mai 2023, le tabac est devenu le deuxième moteur de l'inflation, avec une hausse de 9,8% sur un an. L'énergie, quant à elle, connaît une hausse modeste de 2% sur un an, reflétant un certain apaisement de la crise. Reste à savoir quel sera l’effet de la fin des tarifs réglementés du gaz, confirmée pour survenir le 30 juin 2023. Au niveau des services, les prix ont augmenté de 3% sur un an en mai 2023, et de 4,1% pour les produits manufacturés. Malgré ces hausses, l'Insee note une certaine stabilité des prix entre avril et mai 2023, avec même une légère baisse de 0,1% sur un mois. L’IPCH (Indice des Prix à la Consommation Harmonisé) s’établit, de son côté, à 6% sur un an, et à -0,1% sur un mois.