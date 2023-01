L’inflation se tasse légèrement en France en décembre 2022

Les données provisoires de l’institut de statistiques, publiées le 4 janvier 2022, montrent que l’inflation en France a légèrement ralenti. Alors qu’en novembre 2022 elle avait dépassé la barre des 6% sur un an, au plus haut depuis plusieurs décennies,Une bonne nouvelle qui n’est que temporaire : la hausse des prix devrait s'accélérer à nouveau en janvier et février 2023.La faute au bouclier tarifaire qui a changé le 1er janvier 2023 pour le gaz, et changera le 1er février 2023 pour l’électricité. Le prix des deux énergies, qui a fortement augmenté depuis le milieu de l’année 2021,De quoi renforcer l’inflation générale, alors que l’énergie en est déjà un moteur. En décembre 2022, les prix de l’énergie en France ont en effet augmenté de 15,1% sur un an.