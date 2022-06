L'optimisme retrouvé des compagnies aériennes

Après des pertes monumentales en 2020 (plus de 137 milliards de dollars !) et en 2021 (42 milliards), le secteur du transport aérien devrait se contenter, si on peut dire, d'une perte de 9,7 milliards en 2022, selon les prévisions de l'Association internationale du transport aérien (Iata). Certes, c'est encore beaucoup d'argent, mais il y a tout lieu de retrouver le sourire : « La rentabilité au niveau du secteur en 2023 paraît à portée de main ».



Un signe qui ne trompe pas, les compagnies aériennes en Amérique du Nord devraient dégager des profits à hauteur de 8,8 milliards de dollars dès 2022. L'organisation explique cette bonne fortune par la forte demande latente, la levée des restrictions de mouvement sur la plupart des marchés, le chômage faible et les économies des particuliers.