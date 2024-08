L'or en pleine ascension

Depuis fin 2023, le cours de l'or a connu une montée spectaculaire, atteignant des niveaux jamais vus auparavant. Cette ascension s'explique par plusieurs facteurs, dont le rôle prépondérant de la politique monétaire américaine. En effet, la perspective d'une baisse imminente des taux d'intérêt, évoquée par Jerome Powell lors de la conférence annuelle de Jackson Hole, a propulsé le prix de l'once d'or au-delà des 2.500 dollars. Le métal précieux a ainsi progressé de plus de 20 % depuis le début de l'année 2024.



Cette hausse n'est pas le fruit du hasard. L'or, reconnu pour sa stabilité et son statut de valeur refuge, est particulièrement prisé en période d'incertitude. La guerre en Ukraine, les tensions au Proche-Orient, ainsi que l'instabilité économique mondiale ont conduit les investisseurs à se détourner des devises et des bons du Trésor pour se réfugier dans l'or. « Le temps est venu pour un ajustement de politique monétaire », a déclaré Jerome Powell, signalant une possible première baisse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre. Cette annonce a renforcé l'attractivité de l'or, déjà dopée par la dévaluation du dollar.