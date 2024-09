L'usine Poulain sauvée : Andros reprend le site historique

L'avenir de l'usine Poulain, située à Villebarou, près de Blois (Loir-et-Cher), semblait sombre ces derniers mois. Menacée de fermeture, cette usine historique de la chocolaterie française était sur le point de fermer ses portes, 170 ans après sa création. Cependant, un nouveau chapitre s’ouvre pour ce site emblématique grâce à un accord de reprise conclu entre Carambar & Co, actuel propriétaire de Poulain, et le groupe Andros.



Dans un communiqué publié mardi, Carambar & Co a annoncé que « les bases d'un accord de reprise » avaient été trouvées avec Andros. Le groupe, principalement connu pour ses compotes et autres produits fruitiers, s'engage ainsi à reprendre l'intégralité du site de Villebarou ainsi que ses équipes. Cette décision permet non seulement de préserver les emplois locaux, mais aussi de maintenir la production du célèbre chocolat Poulain.



Marc Auclair, président de Carambar & Co, a exprimé sa satisfaction face à cette issue, soulignant que le projet de reprise « permettra de sécuriser l'emploi et la production de chocolat Poulain à Villebarou ». Une déclaration réconfortante pour les employés et la région, qui redoutaient la disparition de cette usine historique.