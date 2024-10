La 42e Foire Du Livre de Brive est annoncée !

Cette édition rassemblera nombre d’auteurs remarqués en cette rentrée littéraire 2024 et sélectionnés pour les grands Prix littéraires d’automne : Gaël Faye, Miguel Bonnefoy, Sandrine Collette, Kamel Daoud, Thibault de Montaigu, Maylis de Kerangal, Philippe Jaenada, Étienne Kern, Emmanuelle Lambert, Alice Zeniter, Carole Martinez, Olivier Norek, Jean-Noël Orengo…



Les organisateurs et le président ont souhaité donner une place toute particulière à la poésie : LA FOIRE EN POÉSIE.

L’Ouvroir, lieu culturel en centre-ville, il est dédié à la poésie le temps du salon. Lectures, table ronde, récital poétique, spectacle, remise du grand prix de poésie de l’académie Mallarmé… Cet espace est à chaque édition plus fréquenté, la programmation poétique gagne un peu plus chaque année en densité.



L’Hôpital de Brive partenaire de l’évènement réserve une place à Mélissa Da Costa « EN RENCONTRE À L’HÔPITAL ».

L’écrivaine connue pour son roman « Tout le bleu du ciel » va rencontrer son public au sein de l’établissement de santé et présenter son nouveau livre « Tenir debout » (Albin Michel).



Foisonnement sans cesse renouvelé, la Foire est attentive également cette année à l’expression transmise par les Podcasts.



En plus de ces bonnes raisons de venir à Brive, il y a mille et une autres bonnes raisons de rejoindre cet évènement national dont la réputation s’accroit également à l’international.