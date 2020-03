La Banque Postale, CNP Assurances : création d’un pôle financier public

Avec cette nouvelle organisation, La Poste et sa filiale, La Banque Postale, seront en mesure de trouver les moyens de leur diversification et de maintenir leur présence sur le territoire. La Poste s’est engagée à distribuer le courrier 6 jours sur 7 malgré la défection des Français pour le courrier traditionnel.



Le ministre de l’Économie s’est réjoui de l’importance de ce pôle financier public, « un des plus importants au monde [qui] permettra d'améliorer l'efficacité des outils de financement au service des territoires, des entreprises et des particuliers ». Le pôle combine en effet les compétences de La Banque Postale, de la Caisse des Dépôts, de Bpifrance et de CNP Assurances, « au service de la réduction des fractures territoriales, du financement de notre économie et des grands projets de service public ».