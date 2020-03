La Banque centrale européenne met 750 milliards d'euros pour soutenir l'économie

Ces centaines de milliards d'euros vont irriguer le système économique européen, avec l'objectif de soutenir la production et l'emploi. Ce « bazooka » de la BCE est encore plus important que celui dégainé par la Fed, la réserve fédérale américaine, qui a émis 500 milliards de dollars de bons du Trésor et mis sur la table 200 milliards de titres hypothécaires afin de maintenir à flot l'économie américaine.



Emmanuel Macron soutient ces « mesures exceptionnelles ». Le président français a ajouté qu'il revenait maintenant aux États européens d'être « au rendez-vous » par des interventions budgétaires et « une plus grande solidarité financière au sein de la zone euro. Nos peuples et nos économies en ont besoin ». Reste à définir les mécanismes qui permettront d'améliorer une solidarité qui ne coule pas de source actuellement.