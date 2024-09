La Banque de France plaide pour une hausse des impôts ciblée

Il propose une approche nuancée : « sans toucher aux classes moyennes et aux PME », il envisage des contributions supplémentaires de la part des grandes entreprises et des contribuables les plus fortunés. Cette augmentation serait temporaire et se limiterait aux acteurs économiques ayant les capacités d'y répondre. Le gouverneur n’est pas le seul à envisager une telle option. Michel Barnier, récemment nommé Premier ministre, s’est montré ouvert à l’idée de surtaxer certaines entreprises pour compenser le déficit budgétaire.



François Villeroy de Galhau a aussi abordé l’évolution de l’inflation, qui, après être repassée sous la barre des 2 % en août, pourrait connaître un léger rebond en 2026. Néanmoins, il a rassuré sur le pouvoir d’achat des Français, affirmant que « les salaires augmentent désormais plus rapidement que les prix ». Il a également souligné les risques d’incertitude politique, lesquels ont un impact direct sur les comportements d’épargne et d’investissement, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises.



Selon une enquête de Bpifrance, plus de 51 % des dirigeants de PME/TPE estiment que l'instabilité politique actuelle affecte négativement leur activité, certains reportant ou annulant même des projets d'investissement.



La feuille de route esquissée par François Villeroy de Galhau pour réduire le déficit public repose donc sur deux piliers : la modération des dépenses publiques et un ajustement fiscal temporaire. Toutefois, le climat d’incertitude qui plane sur l’économie française, en partie lié aux décisions politiques à venir, reste un facteur de risque majeur pour la relance économique. L’effort collectif qu'il appelle de ses vœux vise à remettre la France sur une trajectoire budgétaire plus saine, tout en soutenant une croissance économique durable.