La CGT menace d’une rentrée sous le signe de la contestation

Sophie Binet ne mâche pas ses mots. Dès la rentrée, la CGT compte frapper fort avec une mobilisation dont les contours restent encore à préciser, mais dont l’objectif principal est déjà bien défini : contester la réforme des retraites et le budget de l’État pour 2025. Pour la secrétaire générale de la CGT, ce dernier est une attaque directe contre les acquis sociaux, une perception partagée par une partie non négligeable des travailleurs. La réforme des retraites, sujet de vives tensions ces derniers mois, demeure une plaie ouverte, et cette mobilisation pourrait bien raviver des foyers de mécontentement à peine éteints.



L’annonce de cette mobilisation suscite déjà des inquiétudes tant chez les acteurs économiques que chez les responsables politiques. Si elle atteint l’ampleur escomptée par la CGT, cette mobilisation pourrait avoir des conséquences significatives, notamment sur la productivité des entreprises et la stabilité sociale. Les blocages, grèves et manifestations envisagés pourraient perturber des secteurs clés de l’économie, accentuant les tensions déjà palpables dans certaines industries. Une mobilisation de grande envergure, si elle parvient à cristalliser un mécontentement général, pourrait également influencer les décisions économiques à moyen terme, en particulier dans un contexte de préparation du budget de 2025.