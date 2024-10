La Chine impose une caution sur les importations de cognac européen

Les premières victimes de cette riposte chinoise sont les producteurs de cognac, alcool qui représente à lui seul 95 % des importations chinoises de brandy européen. Alors que la Chine mène depuis janvier une enquête sur les pratiques commerciales liées à ces spiritueux, elle affirme avoir découvert des preuves de dumping, sans toutefois appliquer immédiatement de surtaxes.



Malgré cela, l’annonce de la mise en place d'une caution a déjà des effets notables. L'action de Rémy Cointreau, l'un des principaux producteurs français de spiritueux, a chuté de plus de 6 % à la Bourse de Paris, tandis que Pernod Ricard enregistrait une baisse de 3 %. Cette décision de Pékin inquiète profondément la filière cognac, qui voit dans cette mesure un « signal » de la probable mise en place de taxes douanières dans un futur proche. Raphaël Delpech, directeur général du Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC), a exprimé ses préoccupations face à cette perspective, soulignant que les grandes maisons devront désormais avancer des fonds pour ce dépôt.



Déjà sous pression en raison d’une baisse des ventes (-22 % en volume en 2023), la filière cognac, qui dépend fortement du marché chinois, risque de subir un nouveau coup dur. Ce marché représente un quart des exportations en valeur du spiritueux charentais et jusqu’à 60 % du chiffre d’affaires de certaines maisons. Le secteur, qui emploie directement 15.000 personnes en France et 70.000 indirectement, espère encore qu'un dialogue entre l'UE et la Chine pourra éviter l'application de surtaxes destructrices.