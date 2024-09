La Cour des comptes appelle à une refonte de la fiscalité énergétique

La Cour des comptes propose de revoir l'ensemble du système fiscal pour le rendre plus cohérent avec les ambitions climatiques du pays. Elle insiste également sur l'importance d'une communication claire et transparente sur les réformes à venir afin de garantir leur acceptabilité sociale. Cette mesure vise à éviter la résurgence de mouvements comme celui des Gilets jaunes, qui avait éclaté en réaction à la taxe carbone.



La réforme doit être pensée de manière progressive, avec des alternatives décarbonées accessibles et à coût abordable pour les ménages. L’objectif est de préparer les Français aux changements à venir, tout en les protégeant contre les hausses brutales des prix de l’énergie. Selon les projections de la Cour, la réforme du marché carbone européen pourrait entraîner une augmentation des prix de l’énergie de 11 à 13 % pour le gaz et de 10 à 11 % pour les carburants d’ici à 2027.



Enfin, la Cour des comptes préconise de mettre davantage à contribution les ménages les plus aisés, en envisageant des mesures comme une imposition exceptionnelle sur les plus hauts revenus et patrimoines. Une telle refonte fiscale est d'autant plus nécessaire que la baisse de la consommation de gaz et de pétrole pourrait entraîner une diminution des recettes fiscales de 13 milliards d’euros d'ici 2030 et de 30 milliards à l’horizon 2050.