La Cour des comptes critique l'efficacité du dispositif Pinel

Le dispositif Pinel, lancé en 2014 et prenant fin au 31 décembre 2024, a visé à stimuler l’investissement locatif dans des zones où la demande de logements est particulièrement forte. Il offrait une réduction d’impôt allant jusqu'à 21 % aux particuliers achetant des logements neufs et s'engageant à les louer pour une période de six à douze ans. Toutefois, dans un rapport publié ce jeudi, la Cour des comptes dresse un constat critique de ce mécanisme, mettant en lumière plusieurs de ses faiblesses.



Tout d’abord, l'institution déplore l'inefficacité du Pinel pour répondre de manière durable aux besoins de logement. Selon la Cour, « le dispositif ne remplit qu'imparfaitement ses objectifs ». Bien que les promoteurs aient bénéficié d’un « effet volume » grâce à cette mesure, l’impact réel sur l’augmentation de l’offre locative intermédiaire reste difficile à quantifier. En effet, aucun chiffre précis sur le nombre de logements construits grâce à cette incitation fiscale n’a été fourni à la Cour, ce qui complique son évaluation. Pire encore, l'avantage fiscal est jugé temporaire : une fois la période de défiscalisation achevée, de nombreux propriétaires préfèrent revendre leur bien, ce qui limite l'impact à long terme sur le marché locatif.



Le Pinel est également jugé particulièrement coûteux pour les finances publiques. Entre 2014 et 2021, le coût de la défiscalisation s’élevait déjà à plus de 4 milliards d’euros, et la Cour estime que ce montant pourrait atteindre 7,3 milliards d’ici 2023. Cette dépense publique importante soulève des questions sur l'efficacité globale du dispositif, d’autant que la Cour critique la dépendance des promoteurs immobiliers à ces incitations fiscales depuis près de quarante ans.