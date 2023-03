La France en tête en Europe pour la féminisation des conseils d'administration

Néanmoins, il reste encore du travail à faire et notamment dans les directions des entreprises. Les comités exécutifs des sociétés du SBF120 comprennent ainsi 26,4% de femmes seulement. C'est toutefois 2 points de plus qu'en 2022, et surtout 10 points de plus qu'en 2017. Si la France a encore des efforts à faire de ce côté là, notamment vis à vis des pays nordiques (30% de femmes dans les directions en Norvège), l'Hexagone est à égalité ou devant des pays comme les États-Unis (26,6%), l'Allemagne (18,9%) ou encore l'Espagne (18,7%).



Là encore, c'est la loi qui pousse les directions à se féminiser. D'ici 2026, elles devront compter au moins 30% de femmes parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeants. L'IFA se réjouit de voir que les entreprises ont mis en place une « stratégie proactive » en faveur de la mixité, tout en déplorant que 11% seulement des directeurs généraux des entreprises du SBF120 soient des femmes.