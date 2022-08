La France perd son statut d'exportateur net d'électricité

La France a perdu son statut d'exportateur net entre janvier et juin de cette année, laissant d'autres pays jouer ce rôle essentiel. C'est la Suède qui est désormais en tête avec 16 térawattheures (TWh) exportés durant cette période, notamment vers ses voisins le Danemark et la Finlande. En deuxième position se trouve l'Allemagne avec 15,4 TWh, soit le double du premier semestre 2021. La France est le premier client de l'Allemagne.



La Bulgarie complète le podium avec 6,6 TWh. Tout en bas du classement, on trouve l'Italie qui a importé en net 22 TWh, en particulier de la France mais aussi de la Suisse. L'Hexagone n'est manifestement pas encore prêt à retrouver sa position dans le concert européen, et il faudra attendre encore longtemps avant que les nouvelles centrales promises par Emmanuel Macron renforcent le parc actuel.