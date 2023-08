La France, puissance gourmande pour les glaces !

En tant que premier exportateur européen de glaces, la France a exporté 53 millions de kg de glaces vers des pays tiers en 2022, soit 21% des exportations totales du continent (250 millions de kg, pour 930 millions d'euros). Les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique suivent dans le classement des exportateurs. Dans le même temps, les importations européennes de glaces depuis des pays tiers ont représenté 61 millions de kg, pour une valeur de 203 millions d'euros, marquant une baisse en volume de 14% par rapport à l'année précédente. Les exportations ont également reculé, mais seulement de 2%.



L'industrie des glaces en Europe présente un tableau riche et diversifié, avec la France comme acteur clé. En tant que deuxième producteur et premier exportateur, l'Hexagone joue un rôle majeur dans le dynamisme du secteur. Ces chiffres, révélateurs des tendances et des performances des principaux pays producteurs, offrent une vue d'ensemble de la santé et de la compétitivité du marché européen des glaces. Ils soulignent également l'importance de l'innovation et de la qualité dans un marché en croissance constante, où la France est bien positionnée pour continuer à jouer un rôle de premier plan.