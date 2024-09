La France risque un déficit public supérieur à 6% en 2024 !

Les collectivités locales ont vu leurs dépenses exploser bien au-delà des prévisions, contribuant significativement à l'aggravation du déficit. Les communes, départements et régions ont augmenté leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement à hauteur de 16 milliards d’euros, soit 10 milliards de plus que ce qui avait été anticipé. Ce débordement financier ajoute environ 0,3 point au déficit du PIB français.



Parallèlement, la situation des recettes fiscales est également alarmante. La croissance timide du marché intérieur et des performances décevantes des exportations ont réduit les rentrées de la TVA plus que prévu. De plus, les premières indications concernant l'impôt sur les sociétés et sur le revenu montrent des chiffres inférieurs aux années précédentes, exacerbant le problème du déficit.