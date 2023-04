La France s'inspire des Pays-Bas pour créer un ticket unique de transport

L'objectif principal de ce ticket unique est de simplifier les déplacements en France en permettant aux usagers d'accéder à tous les modes de transport avec un seul titre. Ceci faciliterait non seulement la vie des touristes, mais encouragerait également les habitants à opter pour les transports en commun plutôt que leur voiture, réduisant ainsi les émissions de CO2 et contribuant à la décarbonation des transports.



Cependant, il reste à déterminer si le modèle français suivra exactement celui des Pays-Bas. En effet, Clément Beaune avait évoqué en février 2023 un "titre unique de transport", mais pas nécessairement un tarif unique. Il se pourrait donc que, contrairement au modèle hollandais, le support soit unique, mais que le prix varie en fonction des trajets et des zones desservies. Cette différence pourrait s'expliquer par la volonté d'adapter le système aux spécificités françaises et aux besoins des différents territoires.