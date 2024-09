La French Tech face à une vague de faillites

Depuis 2023, la French Tech fait face à une crise sans précédent. En l'espace de 18 mois, 129 start-up matures ont cessé leur activité, selon une étude de la Banque de France, corroborée par des données recueillies par La Tribune. Ces chiffres alarmants, représentant 5,6% des start-up les plus matures, illustrent l'ampleur du phénomène. La cause principale est à chercher du côté de la crise mondiale du financement de la tech, déclenchée par la hausse des taux d'intérêt et exacerbée par l'instabilité économique actuelle.



Parmi les entreprises ayant fait faillite, on retrouve des noms bien connus de l'écosystème français, tels que la biotech Bioserenity, le service de scooters électriques Cityscoot, et Iziwork, spécialiste de l'intérim. Ces défaillances, qui se comptaient en dizaines chaque trimestre, pourraient marquer un record en 2024, si la tendance se maintient.



Cette crise est également liée à une contraction des levées de fonds, qui ont chuté de 38% en 2023 par rapport à l'année précédente. Maurice Oms, correspondant national start-up de la Banque de France, explique que les start-up les plus précaires, déjà en difficulté financière, ont été incapables de se refinancer dans ce contexte. « Les start-up ont subi avec un peu de décalage, à partir de mi-2023, le choc de financement observé dès 2022 », précise-t-il.



Parmi les secteurs les plus affectés, la santé arrive en tête, suivie de l'énergie, de l'environnement, de l'alimentation et du e-commerce. Si l'énergie et l'environnement ont encore attiré les investisseurs, les autres domaines ont subi de plein fouet la crise du financement. 70% des start-up qui ont fait faillite avaient levé des fonds dans les trois années précédentes.