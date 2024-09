La Phryge : le gros succès de la mascotte des JO

Depuis sa présentation officielle, la Phryge a suscité de nombreuses réactions, mais c'est véritablement lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 que son impact s'est fait sentir. La mascotte, fabriquée par Doudou & Compagnie, a su capitaliser sur son rôle central lors des événements, devenant rapidement un symbole fort pour les supporters et les réseaux sociaux. Le succès des ventes, avec 1 million d'exemplaires écoulés selon les déclaration de Déborah Vital, directrice générale de l’entreprise sur BFM Business ce lundi 2 septembre 2024, témoigne de l'attachement du public à cette mascotte emblématique.



Pour répondre à la demande, Doudou & Compagnie a adopté une stratégie de production répartie entre la Chine et la France. La production en Chine, dans les propres usines de l'entreprise, a permis de maintenir un coût de fabrication compétitif, tandis que la production en Bretagne a renforcé l'image de qualité et de proximité. Durant les Jeux Olympiques, la cadence de production en France a été augmentée, atteignant des niveaux inédits avec 400 000 pièces fabriquées localement.