La Poste recrute 9.000 personnes pour les fêtes de fin d'année

En Île-de-France, deux nouvelles plateformes ont été ouvertes, au nord et au sud de Paris. La Poste compte embaucher 800 personnes en contrat à durée indéterminée ou en intérim rien que pour la région. Mais ces renforts ne seraient pas suffisants pour assurer les livraisons en temps et en heure : selon SUD PTT, les besoins seraient plutôt de 20.000 personnes supplémentaires !



Parmi les emplois saisonniers proposés par La Poste, il y a des places de facteurs opérateurs de tri et des chargés de clientèle au sein des plateformes courriers-colis et dans les bureaux de poste. Mais aussi des personnes pour la gestion des colis dans les entrepôts et plateformes opérationnelles de l'entreprise.