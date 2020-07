La SNCF a présenté le TGV M, le « train du futur »

Ce nouveau train à grande vitesse doit également offrir une connexion à internet en Wi-Fi plus efficace qu'actuellement. La SNCF veut également se donner la possibilité d'adapter le TGV M aux futures innovations dans ce domaine. À l'intérieur des cabines, l'éclairage sera modulable, l'air conditionné « plus intelligent », et les baies vitrées seront plus grandes, ce qui permettra aux rames d'être plus lumineuses.



Sur le plan environnemental, le TGV M comprendra 97% de matériaux recyclables. Le train réduira ses émissions de CO2 de 32%, il consommera 20% d'énergie en moins et les coûts de maintenance seront moins élevés de 30%. Le futur TGV pourra transporter 20% de passagers en plus (soit un total de 740 voyageurs). Cette présentation est intervenue à un moment extrêmement difficile pour la SNCF, qui affiche une perte de 4 milliards d'euros en raison du confinement et du mouvement social contre la réforme des retraites l'an dernier.