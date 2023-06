La SNCF ne pourra pas ajouter plus de trains cet été

La question se pose de savoir pourquoi la SNCF n'a pas anticipé cette demande croissante et n'a pas fait en sorte d'augmenter sa flotte de trains. Il faut savoir que l'achat de TGV ne se fait pas du jour au lendemain : ces rames coûtent cher (30 millions d'euros l'unité) et nécessitent une commande bien à l'avance auprès des fabricants dont les carnets de commande sont déjà bien remplis.



La SNCF, comme ses concurrents, cherche à optimiser l'utilisation de ses rames, afin d'éviter d'avoir des trains qui roulent seulement pendant les périodes de pointe et restent au garage le reste de l'année, ce qui serait coûteux en termes de maintenance et ne rapporterait rien. Quant aux nouveaux TGV M construits par Alstom, il faudra attendre encore un moment avant qu'ils n'arrivent sur les rails français : les premières livraisons sont prévues pour l'année prochaine, au rythme de 12 rames par an.