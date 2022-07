La SNCF s'apprête à battre un record de fréquentation cet été

Le train a les faveurs des Français, dans un contexte où les compagnies aériennes rencontrent de sérieuses difficultés à répondre à la demande, entre les pénuries de personnels et les grèves qui secouent le secteur. Résultat : la SNCF a écoulé 1,5 million de billets sur la semaine écoulée. Et à l'heure actuelle, le bilan estival provisoire est particulièrement solide : 14 millions de billets longue distance (TGV, Intercités) ont en effet été vendus pour les mois de juillet et d'août.



La SNCF ajoute au Parisien qu'il reste encore « plus d'une dizaine de millions de places encore à vendre », un volume dont les deux tiers sont disponibles pour le mois d'août. Nul doute que l'entreprise va connaitre un très bel été, et probablement enregistrer un record. Les Français, après avoir été empêchés de voyager en 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire, ont envie de voir du pays.