La baguette à 29 centimes chez E.Leclerc fait polémique

Au micro de RMC, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, ne mâche pas ses mots : Michel-Édouard Leclerc fait « de la démagogie et du populisme, comme il en a l'habitude ». Le dirigeant « vend à perte, écrase le travail de ses propres salariés, méprise les boulangers qui se lèvent à 3 heures ou 4 heures du matin chaque nuit pour faire du bon pain et donne un très mauvais signal de destruction de valeur ».



L'opération est lancée alors que les négociations ont actuellement lieu entre la filière et le gouvernement pour une rémunération plus juste des agriculteurs. Michel-Édouard Leclerc pointe du doigt les fournisseurs de farine, qui ont beaucoup invoqué la hausse du prix du blé pour demander des augmentations « considérables ».