La baisse de la TVA, une fausse bonne idée selon la Cour des comptes

La baisse de la TVA n'est pas la solution pour protéger le pouvoir d'achat ou relancer l'activité économique, a martelé le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organe rattaché à la Cour des comptes dont Pierre Moscovici est la président. En période de forte inflation comme actuellement, cette mesure est préconisée par plusieurs hommes et femmes politiques, mais les bénéfices seront limités avec un coût élevé pour les finances publiques, observe le CPO.



La baisse de la TVA sur les produits alimentaires se révèlerait « moins efficace pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes que des transferts monétaires ». Mieux vaut donc continuer la « politique du chèque » pour aider les plus modestes à faire face à l'explosion du coût de la vie. Car une TVA moins élevée rend impossible de cibler les plus vulnérables. En corollaire, il est impossible d'en mesurer les effets, contrairement à des « chèques inflation » ciblés.