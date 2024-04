La bombe UReputation : le PSG en eaux troubles

UReputation, une entreprise dont la réputation n’est plus à faire



A en croire la description que l’on trouve sur son site, UReputation se décrit comme une agence digitale spécialisée dans « le développement de stratégie de communication digitale », « la gestion de communication de crise » et « la cyber intelligence ».



Dans les faits, l’entreprise catalane détenue à 100% par Lotfi Bel Hadj (un homme d’affaire franco-tunisien connu pour ses activités de lobbying et d’influence) et une filiale de DBB (Digital Big Brother) est impliquée dans de nombreux scandales. Du président comorien Azali Assoumani à l’ex-président ivoirien Henri Konan Bédié (candidat pour sa réélection) au président togolais Faure Gnassingbé victorieux aux urnes en février 2020, UReputation a un large portefeuille dans la sphère publique où elle s’est fait un nom.



Ses modes d’actions ? UReputation a lancé de nombreux médias prétendus locaux et avec une rédaction dite indépendante mais maintenu sous contrôle puisque rémunérée directement par l’entreprise de communication. On trouve parmi eux Maghreb Info, Guinée Actu, Revue Afrique, L’Observateur togolais ou encore Le Moronien pour la sphère d’influence africaine de UReputation. Tous servent à diffuser des informations biaisées voire fausses, allant de sondages à des polémiques au milieu d’informations plus classiques.



Une « armée numérique » bien organisée au service des desseins du PSG



Depuis 2018, le PSG a recours à un mystérieux sous-traitant en charge de l’exécution d’opérations d’influence. Ce sous-traitant n’est autre que UReputation. Mediapart met en évidence dans son enquête la création d’une « armée numérique » au service de la communication du club parisien.



Composée majoritairement de faux-comptes Twitter, cette « armée numérique » est très bien organisée. Au centre, le général s’appelle « Paname Squad ». Il s’agit du plus gros compte Twitter de l’armée rassemblant plus de 10 000 abonnés. Adoubé par le club de la capitale en ayant accès à des informations exclusives (notamment lors du mercato), la crédibilité du compte et sa popularité croissent jusqu’à ce qu’il devienne une référence dans le monde de l’information footballistique, auprès des journalistes comme des supporters. En parallèle est créé un site internet du même nom, renforçant davantage la vraisemblance et le sérieux du compte Twitter. Fort de cette maturité, Paname Squad a alors les mains libres pour commencer à diffuser de fausses informations et rumeurs servant les desseins PSG.



A ses côtés gravitent de nombreux sous-officiers de cette « armée numérique ». Parmi eux : La daronne du parc, Ultra Attitude, Lana PSG ou encore Janot PSG. Ces derniers avaient pour mission de relayer et l’amplifier l’échos des informations publiées par Paname Squad.



D’après Frédéric Geldhof, l’ancien directeur des opérations de UReputation, « Notre rôle était de mettre en musique sur les réseaux sociaux et sur internet la stratégie de la direction de la communication du Paris Saint-Germain ». Il poursuit, en évoquant sa relation avec Jean-Martial Ribes, le directeur de la communication du PSG ayant quitté le club en 2022, peu avant les révélations de l’affaire : « Tout ce qui a été fait a été fait en collaboration avec le client ». L’idée en ayant recours à UReputation était de défendre l’image et la réputation du club via des manœuvres de déstabilisation, des rumeurs et la circulation de fausses informations, une sauce qui a tourné au vinaigre…



Les nombreux faits d’armes de UReputation



Nombreux sont les faits d’armes accomplis par UReputation afin de servir les intérêts du PSG. En premier lieu, la crédibilité et la réputation des joueurs du club et au premier rang Neymar Junior. Du salissement de la réputation de son ex-petite amie qui l’accusait de viol (« […] ça c’est le karma pétasse » écrit par Lana PSG) jusqu’au supporter rennais qu’il a giflé (« Quelqu’un à son contact les gars ? » publié par Paname Squad sur Twitter en commentaire de la vidéo), le joueur à 222 millions est bien protégé par l’armée numérique.



Ce n’a malheureusement pas été le cas de tous les joueurs. « Gros FDP » ou encore « Il n’a pas les couilles de dégager sa mère qui lui dicte tout et envoie sa carrière dans le mur » commente Lana PSG sur Adrien Rabiot dont la mère est son agent suite à l’annonce de son départ du club. Même Kylian Mbappé est la victime de cette armée après une déclaration sur son avenir au PSG lors de la réception d’un trophée : « T’as fait passer ton ‘message’ ce soir, et quel timing !? Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain… » se plaint Paname Squad.



D’autres victimes sont également à compter du côté des journaux. L’Equipe en premier lieu, qualifiée de « L’Epipe » par l’armée numérique pour avoir relayé le trucage du match de ligue des champions PSG – Etoile Rouge de Belgrade du 13 octobre 2018 notamment. Mediapart n’est pas en reste (« Mediapartouze ») suite aux révélations des Football Leaks mettant en cause plusieurs personnalités du PSG (comme Nasser al-Khelaïfi qualifié « d’affabulateur » pour ses manœuvres avec les sponsors du PSG et l’UEFA).

Au-delà des missions d’influence des opinions sur les réseaux sociaux, « l’armée numérique » bâtie par UReputation avait également pour mission d’infiltrer les différentes communautés de supporters afin d’y promouvoir la marque PSG et le dirigeant qatari Nasser al-Khelaïfi. Cela permettait également au club d’avoir accès à des informations secrètes.



En réponse à toutes ces agressions et cette désinformation, Facebook a pris la décision de fermer plus de 446 pages et 96 groupes administrés par UReputation. De son côté, Twitter a pris la décision de fermer de nombreux comptes administrés par UReputation (La daronne du parc ou encore Lana PSG) annihilant ainsi l’armée numérique du PSG.







