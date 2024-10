La charcuterie française au bord de la crise financière

Le secteur de la charcuterie française fait face à des difficultés financières croissantes. Selon une étude commandée par la Banque de France et relayée par la Fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteur (FICT), un tiers des entreprises de charcuterie ont clôturé l’année 2023 avec des pertes, contre un quart en 2022. Ce constat alarmant met en lumière la fragilité croissante d’un secteur essentiel à l’industrie agroalimentaire française. « Il faut que nos entreprises puissent sortir du rouge », a insisté Christiane Lambert, nouvelle présidente de la FICT, dans une déclaration faite à l’ouverture des négociations commerciales avec les distributeurs.



Le principal problème soulevé par la FICT réside dans l’incapacité des entreprises à répercuter suffisamment la hausse des coûts de production sur les prix de vente. En deux ans, la marge nette des entreprises du secteur a chuté de 65 %, passant de 2,6 % du chiffre d'affaires en 2021 à seulement 0,9 % en 2023. Cette érosion des marges s'explique notamment par l'augmentation des prix du porc, de l'énergie et des salaires, trois facteurs clés dans la production de charcuterie. Les conséquences sont déjà visibles : les difficultés de trésorerie des entreprises se sont accentuées, et leur capacité d’investissement s'est effondrée.



L’une des craintes majeures exprimées par les acteurs de la filière est de voir leur compétitivité s’affaiblir face à la concurrence étrangère. Actuellement, près d’une référence sur cinq en rayon charcuterie est déjà importée. Ce phénomène risque de s'accentuer si les entreprises françaises ne parviennent pas à maintenir leurs investissements dans l'innovation et la modernisation de leurs infrastructures. « Si elles connaissent des difficultés, n’ont pas les moyens d’investir, elles perdent leur place dans les rayons face aux produits importés », a alerté Christiane Lambert, rappelant que 75 % des porcs français sont transformés par ces mêmes entreprises de charcuterie.