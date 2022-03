La collection Chih Lo Lou au musée Cernuschi. Une réunion exceptionnelle de chefs-d’œuvre des dynasties Ming et Qing exposés pour la première fois en Europe

Peinture et calligraphie



Encre sur papier ou encre sur soie, peintures et calligraphies s’équilibrent et se répondent sur les rouleaux, albums ou éventails. Entre eau, jardin et montagnes, le lettré se montre une fragile silhouette au sein d’une nature majestueuse. Lorsque des couleurs animent cet univers en noir et blanc, bleu et vert dominent, des couleurs qui décrient des lieux mythiques. Une section de l’exposition évoque l’invention des Monts Huang ou Monts jaunes.



Un véritable tourisme culturel voit le jour initié par les lettrés qui s’aventurent sur les chemins escarpés et font connaître par leurs poèmes ces paysages à couper le souffle. Puis, les peintres à leur tour décrivent cette nature sauvage faite de pics vertigineux, de grottes et cascades, de pins tortueux et mers de nuages.



Ainsi, ce massif reculé de l’est de la Chine devient en moins d’un siècle un but de voyage, un lieu de retraite et une source d’inspiration. De la description de la géographie physique on en vient à la géographie mythique et le paysage se teinte de nuance taoïste et bouddhiste pour créer grâce à la calligraphie un lieu hors du temps et de l’espace.



En Chine, la calligraphie est souvent regardée comme l’image de l’homme lui-même et certains rouleaux sont uniquement parcourus d’une écriture rapide et cursive, propre à décrire une époque de nervosité et de bouleversement.