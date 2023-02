La confiance des ménages au plus bas, l'activité économique en danger

Le portrait réalisé par l'Insee de la situation financière des ménages français n'est guère avenant, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la croissance et pour l'activité du pays. Selon l'institut des statistiques, la confiance des ménages se situe à 82 points pour le mois de février, soit 1 point de moins par rapport à janvier et largement en-deçà de la moyenne de longue période qui est de 100. « L'appréciation par les ménages de leur situation financière passée et future demeure nettement dégradée », ne peut que constater l'Insee.



La consommation des ménages est un rouage essentiel de l'activité économique en France. Il faut donc craindre un impact sur la croissance en ce début d'année. Les ménages français interrogés par l'institut ont également indiqué qu'ils souhaitaient épargner : certes, il y a l'inflation qui resserre fortement les cordons de la bourse, mais la rémunération du Livret A (à 3% désormais) a de quoi attirer les épargnants.