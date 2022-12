La dette publique de la France proche des 3.000 milliards d'euros

Les chiffres de l'Insee concernant la dette publique ne sont guère encourageants. À la fin du troisième trimestre, elle s'établissait en effet à 2.956,8 milliards d'euros, soit 0,4 point de plus qu'au second trimestre. Rapporté au PIB, la dette publique a atteint 113,7% de l'ensemble de la richesse annuelle produite par la France. La France est loin, très loin des objectifs européens qui fixent le ratio de la dette publique à 60% du PIB !



Entre les mois de juin et fin septembre, la dette publique a augmenté de 40 milliards d'euros, contre 6,2 milliards au second trimestre (elle pesait alors 113,3% du PIB). Ce sont les dépenses de l'État qui ont majoritairement contribué à ce gonflement de la dette : elles ont en effet augmenté de 36,4 milliards d'euros sur les trois mois, plus du double du deuxième trimestre (+16,3 milliards). La seule dette de l'État atteint 2.345 milliards d'euros.